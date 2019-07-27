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موغريني تعرب عن حزنها بعد حادثة غرق المهاجرين على سواحل ليبيا                                         

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعربت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، عن حزنها العميق على حادثة غرق أكثر من 100 مهاجر غير قانوني، على سواحل ليبيا، وأكدت أن الاتحاد الأوربي سيواصل عمله لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأشارت موغريني في بيان صادر عنها وعن المفوضين يوهانس هان وديميتريس أفراموبولوس، بشأن حادث غرق القارب الخشبي، إن البعثة الأوروبية على اتصال بالسلطات الليبية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية، للتأكد من سلامة المهاجرين الذين تم إنقاذهم.

وأكدت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن توفير بدائل آمنة لعمليات عبور البحر إلى الاتحاد الأوروبي، من خلال إعادة التوطين والعودة الطوعية من ليبيا أمر ضروري لمنع المزيد من المآسي للمهاجرين.

وشدّدت موغريني، على ضرورة وضع حدّ لنظام ليبيا الحالي لإدارة الهجرة غير القانونية، واحتجاز اللاجئين والمهاجرين تعسفاً، لأجل أن يمتثل للمعايير الدولية.

وأبدت موغريني، استعداد الاتحاد الأوروبي على دعم السلطات الليبية،  لوضع حلول وإيجاد بدائل آمنة وكريمة للاحتجاز مع الامتثال التام للمعايير الإنسانية الدولية واحترام حقوق الإنسان.

وجدّدت ممثلة السياسة الخارجية، التزام الاتحاد الأوروبي، بمكافحة المتاجرين والمهربين وتعزيز قدرة خفر السواحل الليبي، على إنقاذ الأرواح في البحر وضمان الامتثال التام للمعايير الدولية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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