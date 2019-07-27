دبلوماسي إيطالي: الحوار مع واشنطن في الشأن الليبي مستمر

قال السفير الإيطالي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أرماندو فارّيكّيو إن الحوار بين روما وواشنطن بشأن الأزمة الليبية “مستمر بصورة وثيقة”

وأضاف الدبلوماسي الإيطالي في تصريحات للصحافيين، على هامش أعمال مؤتمر السفراء الإيطاليين بمقر وزارة الخارجية في روما “تشاطرنا الولايات المتحدة حول أهمية منطقة البحر الأبيض المتوسط ، وهي تدرك أن حل الأزمة الليبية لا يتعلق فقط بالدول المجاورة (المشاطئة) مثل إيطاليا، بل بالاستقرار الدولي”.

ونوه بأن “ما تم استيعابه من الأحداث الأخيرة، هو أن لا أحد وحده، لا في ليبيا ولا خارج ليبيا، بوسعه حل المشكلة”، بل “ينبغي أن نعمل معا ” لتجاوز الأزمة هناك.

وبشأن دور الجنرال خليفة حفتر، المعين من مجلس النواب في طبرق “قائداً عاماً للجيش الوطني الليبي”، قال “إنه قائد مهم ومكون أساسي ويمثل جزءا من البلاد. ونحن بحاجة إلى توافق الجميع” في ليبيا.

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