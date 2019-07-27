مسؤولون أوروبيون: حزن لموت مئة مهاجر في البحر

عبر مسؤولون أوروبيون عن شعورهم بالحزن العميق إزاء الأنباء المأساوية الواردة عن تحطم سفينة قبالة السواحل الليبية، ما أدى إلى موت أكثر من 100 شخص.

جاء هذا الموقف عبر بيان صدر الجمعة في بروكسل عن كل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، المفوضين الأوروبيين المكلف سياسة الجوار يوهانس هان، وسياسة الهجرة والمواطنة ديمتريس أفراموبولوس.

ويرى المسؤولون الأوروبيون أن هذا الحادثة تعد تذكيراً رهيباً بالمخاطر التي لا يزال يواجهها أولئك الذين ينطلقون في هذه الرحلة الخطيرة إلى أوروبا.

وأوضح موقعو البيان بأن هدفهم لا زال في المقام الأول منع حدوث هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر.

ويجري مسؤولو الاتحاد اتصالات بالسلطات الليبية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية للتأكد من أن من تم إنقاذهم بعد غرق القارب يتلقون الحماية والمساعدة الطارئة المباشرة.

ولدى الأوروبيين فكرتهم الخاصة عن طريقة منع حدوث حالات الغرق، فهم يتحدثون عن تعزيز عمليات البحث والإنقاذ وتأمين ممرات بديلة مثل إعادة التوطين في بلدان ثالثة آمنة أو الإعادة الطوعية من ليبيا إلى البلد الأصلي للمهاجر.

ويؤكد كل من هان وأفراموبولوس وموغيريني “كل الأمور السالفة الذكر ضرورية ويجب تسريعها لمنع مزيد من الخسائر في الأرواح”.

وناشد المسؤولون عواصم الدول الأعضاء العمل على إيجاد حلول مستدامة ووضع حد لنظام الاحتجاز غير القانوني القائم في ليبيا حالياً.

وعبرت موغيريني وهان وأفراموبوولس عن استعداد الاتحاد لتقديم الدعم للسلطات الليبية لتطوير بدائل فعالة لسياسة الاحتجاز تراعي المعايير الإنسانية الدولية.

وعبر المسؤولون الموقعون على البيان عن التزامهم بالعمل من أجل محاربة المتاجرين بالبشر والمهربين وتعزيز قدرة خفر السواحل وضمان احترام المعايير الدولية.

وطالب الأوروبيون السلطات الليبية بالسماح لوكالات الأمم المتحدة بالدخول إلى مخيمات الاحتجاز وإجراء عمليات فحص وتسجيل وتقديم المساعدة المباشرة للمهاجرين.

ويعمل الاتحاد الأوروبي مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إطار فريق العمل التابعة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لدعم المهاجرين واللاجئين في ليبيا.

وترغب مؤسسات الاتحاد برؤية الدول الأعضاء وباقي الدول الشريكة تسرع عملية إعادة التوطين انطلاقاً من ليبيا.

وتعتبر سياسة الهجرة واحدة من أهم المجالات التي فشل الاتحاد الأوروبي في إيجاد حل توافقي لها، فمسألة الإنقاذ متعثرة بعد توقف عملية صوفيا والجدل لا زال محتدماً حول دور السفن التابعة للمنظمات غير الحكومية.

كما لا تزال الدول الأعضاء تتردد في قبول مزيد من المهاجرين وإعادة توطينهم على أراضيها.

ويضاف إلى كل هذا عجز الأوروبيين عن التوصل إلى تفاهمات حول نظام هجرة ولجوء موحد يرد على تحديات المرحلة الحاضرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية