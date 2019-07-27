وسائل إعلامية تكشف حقيقة قصف قاعدة الجفرة الجوية

كشف مصدر خاص، أن طائرة اليوشن التي أعلنت حكومة الوفاق، أن سلاح الجو التابع لها، قد استهدفها في قاعدة الجفرة الجوية، كانت تستخدم لنقل حجاج منطقة الجفرة، وأنها عاطلة منذ سنوات.

وأوضح المصدر لـ218 أن دوريات الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني، ما تزال تجوب شوارع مدينة هون، وأن الأجهزة الأمنية تتابع الأوضاع في منطقة الجفرة، وتراقب كل التحركات للمجموعات المسلحة التابعة للوفاق.

ورجّح المصدر أن تبدأ العمليات الأمنية بالمنطقة خلال الفترة القادمة، لمنع أي تحركات أو محاولات من المجموعات المسلحة، أو الأطراف التي تعمل على إدخال المنطقة في صراع مسلح.

وفي سياق المتابعة الميدانية، ذكرت المصادر إن سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الوطني، نفّذ ضربات جوية على مواقع في مدينة سرت، في ساعات الصباح الأولى اليوم السبت.

وأشار شهود عيان في طرابلس، إن انفجارات قوية هزّت المدينة، تزامنت مع سماع أصوات لطائرات حربية فوق سماع العاصمة.

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