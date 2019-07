الجيش يقصف الكلية الجوية مصراتة

شنت مُقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني 8 غارات جوية على عدّة أهداف بمدينة مصراتة بينها الكلية الجوية. وأعلنت قاعدة الوطية أن المُقاتلات التي نفّذت الضربات الجوية خرجت منها، قبل أن تعود أدراجها في ساعات الصباح الأولى فور إنهاء مهامها. وبحسب المكتب الإعلامي للوطية، فإن القصف الجوي قد استهدف الكلية الجوية مصراتة وغرفة العمليات ومنظومة الدفاع الجوي شرق المدينة. وصرحت مصادر خاصة لـ218 إن سلاح الجو التابع للجيش الوطني، استهدف رتلا يتبع كتيبة 166 التابعة لقوات الوفاق، بمدينة سرت، في ساعات الصباح الأولى اليوم السبت. وأكدت ذات المصادر في سياق حديثها عن التطورات الميدانية، إن الضربات الجوية لسلاح الجو، استهدفت مهبط الطيران بالكلية الجوية مصراتة. وتزامنت هذه الضربات مع أصوات طائرات حربية سُمعت بوضوح فوق سماء مدينة هون، فيما لم تُعلن حتى الآن أي جهة عن تبعية هذه الطائرات.

