وفد مجلس النواب يبحث مع مسؤولين بالبيت الأبيض سيطرة الإخوان على طرابلس

عقد وفد مجلس النواب برئاسة رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب اجتماعاً بكبار المسؤولين في البيت الأبيض ضمن الزيارة التي يقوم بها الوفد للعاصمة الأمريكية واشنطن.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن الوفد بحث مع مسؤولي البيت الأبيض سيطرة جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة على العاصمة الليبية طرابلس وتوضيح حقيقة الأوضاع في ليبيا.

كما التقى الوفد داخل مقر البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن مع عدد من مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك لبحث سُبل تقديم الدعم الأمريكي لليبيا في الحرب على الإرهاب والتطرف والعلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي.

ويتضمن برنامج الزيارة لقاء عدد من المسؤولين بالإدارة الأمريكية لإيضاح صورة ما يحدث في ليبيا للإدارة الأمريكية وشرعية الحرب على الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون التي تنفذها القوات المسلحة كما تتضمن الزيارة تقديم عدد من الملفات والوثائق حول هذه الجماعات المتطرفة وتحالف حكومة الوفاق معهم والدعم الذي تقدمه عدد من الدول الداعمة للإرهاب في مقدمتها تركيا وقطر.

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