عمليات الكرامة تعلن تدمير أكثر من 10 أهداف عسكرية

أعلنت غرفة عمليات الكرامة تدمير أكثر من 10 أهداف تابعة للتشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أنه تم تدمير أكثر م 10 أهداف اختيرت بعناية شملت غرف عمليات ووسائط دفاع جوي ومخازن للذخائر لمواقع عسكرية في مصراته والكلية الجوية بها وقاعدة سرت كما شملت رتل بمنطقة عمليات غريان.

وأوضحت غرفة عمليات الكرامة أن قوات الجيش انطلقت للقضاء على تنظيم الاخوان وعصاباته ولن تتراجع عن هدفها.

ووجه القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، الأربعاء كلمة إلى جنود وضباط صف وضباط الجيش الليبي على تخوم العاصمة، يحثهم فيها على الاستعداد للتقدم نحو العاصمة لتحريرها من الإرهاب.

وقال حفتر، في كلمته المصورة، “موعدنا مع النصر اقترب، وهدفنا تحرير بلادنا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها من الإرهاب لنستعيد ليبيا بلد آمن مستقلا، وقريبا سنرفع راية النصر في العاصمة طرابلس”.

وأكد حفتر، على حرص الجيش الليبي على سلامة المدنيين في طرابلس، واستعادة دور طرابلس كعاصمة لكل الليبيين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا