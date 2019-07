قريبًا استكمال مشروع إنشاء أول مركز لعلاج وتأهيل أطفال التوحد في ليبيا

المتوسط:

تستعد وزارة الصحة بحكومة الوفاق للاعلان قريبا عن استكمال مشروع إنشاء أول مركز في ليبيا متخصص في علاج وتأهيل أطفال التوحد تابع لوزارة الصحة، يهتم بتوفير الخدمات التشخيصية والتأهيلية والعلاجية لأطفال التوحد.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، أن المركز يقدم خدمات التدخل المبكر باستخدام أحدث الاختبارات التربوية بالاستعانة بفريق متعدد التخصصات، كما يقدم خدمات تشخيصية عن طريق (اختبارات الذكاء، اختبارات سلوكية، مهارات الحياة اليومية والوظيفية ومهارات التخاطب) بما يساهم في تحسين سلوك ومهارات الأطفال ذوي اضطراب التوحد ويمكنهم من اكتساب مهارات الاستماع والفهم والمهارات الحركية والاعتماد على الذات وصولًا إلى إدماجهم في المدارس العامة أثناء مراحل التعليم المختلفة.

كما يقدم خدمات تربوية للأطفال من سن الـ 4 حتى 12 سنة وفقا لأحدث البرامج التربوية العالمية بما يتناسب مع قدرات وخصائص كل حالة، فضلًا عن تقديمه خدمات تأهيلية وخدمات مساندة علاجية ووظيفية وعلاج طبيعي وسلوكي، من خلال فرق متخصصة تعمل على توعية أهالي الأطفال لتسهيل دمجهم اجتماعيا وأكاديميا.

وافتتحت عيادات كشف مبكر خلال السنة الماضية لحصر الحالات من مختلف مدن ومناطق ليبيا وجرى إصدار بطاقات لها، وسيجري استقبال الحالات التي تم حصرها في المبنى الجديد فور الانتهاء من تنفيذ المشروع لتقديم الخدمات التأهيلية والعلاجية واستقبال حالات الإيواء.

