موغيرني: إعادة التوطين والعودة الطوعية من ليبيا أمر ضروري لمنع المزيد من المآسي للمهاجرين

أعربت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، عن حزنها العميق على حادثة غرق أكثر من 100 مهاجر غير شرعي، على سواحل ليبيا.

وأكدت موغريني في بيان صادر عنها وعن المفوضين يوهانس هان وديميتريس أفراموبولوس، بشأن حادث غرق القارب الخشبي، أن البعثة الأوروبية على اتصال بالسلطات الليبية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية، للتأكد من سلامة المهاجرين الذين تم إنقاذهم.

وأشارت موغيريني، إلى أن الاتحاد الأوربي سيواصل عمله لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مشيرة إلى أن توفير بدائل آمنة لعمليات عبور البحر إلى الاتحاد الأوروبي، من خلال إعادة التوطين والعودة الطوعية من ليبيا أمر ضروري لمنع المزيد من المآسي للمهاجرين.

وشدّدت موغريني، على ضرورة وضع حدّ لنظام ليبيا الحالي لإدارة الهجرة غير الشرعية، واحتجاز اللاجئين والمهاجرين تعسفاً، لأجل أن يمتثل للمعايير الدولية.

وجدّدت ممثلة السياسة الخارجية، التزام الاتحاد الأوروبي، بمكافحة المتاجرين والمهربين وتعزيز قدرة خفر السواحل الليبي، على إنقاذ الأرواح في البحر وضمان الامتثال التام للمعايير الدولية.

