مسؤول إيطالي: بلادي تترك المُهاجرين للموت

انتقد رئيس مقاطعة توسكانا الإيطالية، والقيادي في الحزب الديمقراطي المعارض، إنريكو روسّي، السياسات التي تنتهجها بلاده في تعاملها مع قضية المُهاجرين غير القانونيين.

وقال روسّي أن إيطاليا تترك المُهاجرين وحدهم يُواجهون خطر الغرق والموت وسط البحر، دون أن تتخذ أي إجراء لمُساعدتهم.

وعلّق المسؤول الإيطالي على حادثة غرق أكثر من 100 مُهاجر قبالة سواحل ليبيا، وكتب على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: “إنه رعب حقيقي، حيث تطفو الجثث على سطح البحر، بينما تُحظر الرحمة بموجب القانون”.

وحمّل القيادي في الحزب الديمقراطي المعارض بلاده مسؤولية ما يحدث مع المُهاجرين، مُبيّنناً أنه يستوجب عليها إنقاذهم وعدم تركهم للموت، وهذا لا يعني بالضرورة استقبالهم جميعاً في إيطاليا.

وانتقد روسّي غياب الحكومة الإيطالية عن غالبية المحافل الأوروبية التي يتم من خلالها تغيير قوانين التعامل مع تدفقات الهجرة والنقاش حول تغيير قواعد استقبال المهاجرين وتوزيعهم على دول الاتحاد الأوروبي.