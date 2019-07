قيادي بالحزب الديمقراطي الإيطالي يحمل بلاده مسؤولية غرق المهاجرين

المتوسط:

قام رئيس مقاطعة توسكانا الإيطالية، والقيادي في الحزب الديمقراطي المعارض، إنريكو روسّي، بانتقاد السياسات التي تنتهجها بلاده في تعاملها مع قضية المُهاجرين غير الشرعيين.

وأشار روسّي، إلى أن إيطاليا تترك المُهاجرين وحدهم يُواجهون خطر الغرق والموت وسط البحر، دون أن تتخذ أي إجراء لمُساعدتهم.

وعلّق المسؤول الإيطالي على حادثة غرق أكثر من 100 مُهاجر قبالة سواحل ليبيا، وكتب على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: “إنه رعب حقيقي، حيث تطفو الجثث على سطح البحر، بينما تُحظر الرحمة بموجب القانون”.

وحمّل القيادي في الحزب الديمقراطي المعارض بلاده مسؤولية ما يحدث مع المُهاجرين، موضحا أنه يستوجب عليها إنقاذهم وعدم تركهم للموت، وهذا لا يعني بالضرورة استقبالهم جميعاً في إيطاليا.

