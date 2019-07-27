شاهد الفيديو| سلاح الجو يستهدف الكلية الجوية بـ “مصراتة”

مصراتة-العنوان

نفذ سلاح الجو الليبي التابع للقوات المسلحة العربية الليبية، ليل أمس، ضربات جوية استهدف خلالها الكلية الجوية بمصراتة، وتعد الضربات هي الأولى منذ بدأ عملية تحرير العاصمة طرابلس.

ووثقت مقاطع فيديو غارات شنها الجيش الوطني الليبي، على الكلية الجوية بمصراتة التي تخضع لسيطرة الميليشيات، شرقي العاصمة طرابلس.

واظهرت المقاطع تصاعد الدخان من الكلية الجوية مصراتة عقب الضربات الجوية التي استهدفتها في ضربة هي الأولى من نوعها منذ عام 2015.

#العنوان #ليبيا #طرابلس – شاهد| ضربات سلاح الجو التي استهدفت الكلية الجوية بمصراتة. Posted by ‎صحيفة العنوان الليبية‎ on Saturday, July 27, 2019

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