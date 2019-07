الجيش يعلن استهداف أكثر من 10 مواقع في مصراتة وغريان وسرت

المتوسط:

كشفت غرفة عمليات الكرامة، تدمير أكثر من 10 أهداف تابعة للتشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إنه تم تدمير أكثر من 10 أهداف اختيرت بعناية شملت غرف عمليات ووسائط دفاع جوي ومخازن للذخائر لمواقع عسكرية في مصراته والكلية الجوية بها وقاعدة سرت كما شملت رتل بمنطقة عمليات غريان.

وأشارت الغرفة إلى أن قوات الجيش انطلقت للقضاء على تنظيم الإخوان الإرهابي وعصاباته ولن تتراجع عن هدفها.

