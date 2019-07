المتوسط:

قام وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور “سعد عقوب” بديوان مقر وزارة الصحة بالبيضاء، باستقبال عضو مجلس النواب عن بلدية جالو وجخرة “حمد محمد باقيق”، وعميد بلدية جالو “محمد اشكينه”، ومدير ادارة الخدمات الصحية جالو “مفتاح موسي سالم”، ومن مجلس أعيان جالو الحاج “مصطفي حسين”، و”اجويلي السنوسي التواتي”، ومقرر مجلس الأعيان الحاج “عبدالهادي اسماعيل” وبالإضافة إلى حضور مدير إدارة المشروعات بالوزارة المهندس “سالم الجبالي”، ومدير مكتب وزير الصحة الاستاذ “طارق نوح”، ومدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة الاستاذة “الجادة بوغرسة”، والمدير المساعد إشدارة المستشفيات بالوزارة “رياض الخزعلي” .

وخلال الاجتماع، تم مناقشة سير عمل المنشآت الصحية والطبية والأجهزة التابعة للقطاع ببلدية جالو وماجاورها كافة المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بهدف رفع المعاناة عن المواطن وتقديم الخدمات الضرورية.

The post وزير صحة المؤقتة يبحث سير عمل المستشفيات الصحية بجالو appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية