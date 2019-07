وصول أول دفعة من المعدات الطبية لبني وليد

المتوسط:

أكد مصدر طبي، السبت، وصول أول دفعة من التجهيزات والمعدات الخاصة بمستشفى الظهرة والشمالية القرويين بمدينة بني وليد.

وتعد هذه الشحنة هي الأولى التي تصل إلى مستشفى الظهرة والشمالية القرويين في بني وليد، حيث دخلت مخازن الإمداد الطبي، وتم تقديمها من قبل وزارة الصحة بحكومة الوفاق.

ولازالت شحنة أخرى في الانتظار، وأعرب القائمون على إرسال هذه التجهيزات عن أملهم في جعل المراكز الصحية في بلدية بني وليد مستعدة لاستقبال المرضى من سكان المدينة والنازحين وسكان المناطق المجاورة.

