قامت رابطة البحارين التجاريين الأوروبيين، بالضغط على الحكومات الأوروبية، لتفعيل عمليات الإنقاذ في المتوسط، وإشراك السفن التجارية فيها.

وعقب اجتماع لها أمس في مالطا، وطالب الاتحاد الأوروبي للتدخل، ووضع حد للاتجار بالبشر في ليبيا، والمسؤولين عنه، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والأخلاقي تجاه المهاجرين.

