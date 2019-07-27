(شاهد الصور) الجيش يسيطر على معسكر النقلية بطرابلس

طرابلس-العنوان

أعلن اللواء 73 مشاة التابع للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم السبت، سيطرته على معسكر النقلية جنوب العاصمة طرابلس، مشيرا إلى تواصل الاشتباكات بالقرب من كوبري الفروسية.

وقال مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش في تصريح لوكالة سبوتنيك صباح اليوم السبت “اللواء 73 مشاة والكتيبة 127 مشاة والكتيبة 136 مشاة، تقدموا على ثلاث نقاط وتدخل في اشتباكات بالقرب من كوبري الفروسية بعد السيطرة الكاملة على معسكر النقلية”.

وأضاف الخرطوش “اللواء التاسع وكتيبة طارق بن زياد منذ الساعات الأولى لفجر اليوم تتقدم باتجاه معسكر حمزة وعلى يمين مشروع الدوائر وحتى اللحظة لا زالت الاشتباكات مستمرة”.

ونفذ سلاح الجو الليبي التابع للقوات المسلحة العربية الليبية، ليل أمس، ضربات جوية استهدف خلالها الكلية الجوية بمصراتة، وتعد الضربات هي الأولى منذ بدأ عملية تحرير العاصمة طرابلس.

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