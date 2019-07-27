انتشال 30 جُثة لمُهاجرين غـرق قاربهم قُبالة ساحل الخُمس

المتوسط:

تمكن الهلال الأحمر الليبي فرع الخمس، من انتشال أكثر من ثلاثين جثة تعود لمهاجرين غير شرعيين على شواطئ منطقة لبدة، شرق المدينة.

وقال الهلال الأحمر، إن الجثث ناتجة عن غرق سفينة قبالة سواحل مدينة الخمس، تقل مهاجرين من عدة جنسيات عربية وإفريقية، بينهم نساء وأطفال، مضيفا أن عمليات البحث ما تزال مستمرة.

وكان المتحدث باسم البحرية في حكومة الوفاق أيوب قاسم، أعلن تحطم قارب خشبي على متنه حوالي (250) مهاجر غ ش، من بينهم نساء وأطفال بالقرب من الخمس.

وأوضح قاسم” أنه تم إنقاذ (134) مهاجر، وانتشال جثة واحدة، والباقي يعتبروا مفقودين حتى اللحظة وعددهم حوالي (115) مهاجر.

وأفاد قاسم، بأن عملية غرق المركب كانت قبلة الخمس أقل من 5 ميل من الساحل. وتم الإبلاغ والإنقاذ من قبل الصيادين، بالتنسيق مع حرس السواحل القطاع الأوسط، مشيرا إلى أنه تعاونت في عملية الإنقاذ ما يعرف بالفرقة الأولى التي أنقذت عدد (82) مهاجر

وأشار قاسم إلى أن ” المهاجرين من جنسيات أفريقية وعربية مختلفة والذين تم إنقاذ جلهم من أريتريا وبعضهم من فلسطين والسودان”.

وأضاف قاسم، ” أبلغنا الهلال الأحمر الذي حضر وقام بتكييس الجثة المنتشلة، دون أن يقوم باستلامها، وكذلك أبلغنا كافة الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية المختصة العاملة في ليبيا”، لافتا إلى أنه لا يزال المهاجرين في نقطة حرس السواحل ولم يتم تسليمهم إلى أي مركز إيواء في انتظار جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ليقوم بواجبه باستلام المهاجرين.

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