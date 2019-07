تعليم الوفاق” تبحث سبل تنمية الثقافة السياحية المجتمعية

المتوسط:

بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل، مع رئيس الهيئة العامة للسياحة “خيضر مالك” سبل تنمية الثقافة السياحية المجتمعية في بلادنا من خلال العمل على إدراج موضوعات بالمقررات الدراسية المعتمدة للسنوات الأولى من مرحلة التعليم الأساسي تُعنى بغرس قيم المحافظة على المعالم الأثرية والتاريخية في نفوس أبنائنا منذ الصغر والتعريف بالموروث السياحي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات بمقر وزارة التعليم بطرابلس، والذي حضره الأمين العام للجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم “عبد المنعم أبولائحة”.

وتطرق الاجتماع لبحث آليات توطيد التعاون بين الهيئة العامة للسياحة واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وذلك تنفيذاً لتوصيات اجتماع رئاسة الوزراء بشأن ضرورة العمل على تنظيم العلاقة بين هيئة السياحة والجهات الحكومية الأخرى التي لديها تقاطع في المهام مع الهيئة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تكون الهيئة العامة للسياحة ممثلة في عمل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم واعتبار الأخيرة حلقة وصل بين هيئة السياحة والمنظمات الدولية التي لديها تعاون وعمل مشترك مع اللجنة ولها علاقة واهتمام مباشر بالمعالم الأثرية والسياحية كمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم مثلاً ليتم عبر اللجنة فتح قنوات للتواصل بين الهيئة وتلك المنظمات.

وكان رئيس الهيئة العامة للسياحة “خيضر مالك” قد أحال إلي الوزير مقترحاً بخصوص إدراج مادة الوعي السياحي في مناهج التعليم الابتدائي لتطبيق أخلاقيات السياحة وتنمية الوعي السياحي المجتمعي في بلادنا، وذلك في إطار مخرجات اجتماعات الدورة (24) للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة.

