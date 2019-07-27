ضربات جوية تستهدف قاعدتي مصراتة وسرت

شنت القوات المسلحة فجر اليوم، عدة ضربات جوية استهدفت القاعدة الجوية في مدينة مصراتة، وقاعدة سرت، ورتلا بمنطقة عمليات غريان.

وحسب المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، فإن أكثر من عشرة أهداف اختيرت بعناية تم تدميرها، شملت غرف عمليات ووسائط دفاع جوي ومخازن للذخيرة لمواقع عسكرية في مصراتة، والكلية الجوية بها، وقاعدة سرت، إضافة إلى رتل للمليشيات بمنطقة عمليات غريان.

من جهتها أكدت صحيفة المرصد سماع أربعة انفجارات عنيفة هزت مدينة مصراتة، يرجح أنها ناجمة عن قصف جوي استهدف مواقع بالمدينة، عقب ضربة استهدفت موقعا غربي مدينة سرت.

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