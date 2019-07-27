لأول مرة منذ انطلاق عملية الكرامة .. سلاح الجو يستهدف الكلية الجوية بـ “مصراتة” وقاعدة سرت

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفذ سلاح الجو الليبي التابع للقوات الجيش الوطني، ليل أمس، ضربات جوية استهدف خلالها الكلية الجوية بمصراتة، وتعد الضربات هي الأولى منذ بدأ عملية تحرير العاصمة طرابلس.

ووثقت مقاطع فيديو غارات شنها الجيش، على الكلية الجوية بمصراتة التي تخضع لسيطرة الميليشيات، شرقي طرابلس.

واظهرت المقاطع تصاعد الدخان من الكلية الجوية مصراتة عقب الضربات الجوية التي استهدفتها في ضربة هي الأولى من نوعها منذ عام 2015.

وكشف مدير المركز الإعلامي لغرفة علميات الكرامة عميد خالد المحجوب أن مقاتلات سلاح الجو استهدفت ليلة البارحة أكثر من عشرة أهداف اختيرت بعناية وتم تدميرها في ميدنتي مصراتة وسرت .

المجحوب أوضح – بحسب الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك – أن القصف استهدف غرف عمليات ووسائط دفاع جوي ومخازن للذخائر لمواقع عسكرية في مدينة مصراتة والكلية الجوية بها وقاعدة سرت، إضافة إلى رتل تابعة للجماعات الإرهابية في منطقة عمليات غريان .

ولفت إلى أن الضربات تحمل رسالة هامة مفادها أن مسرح العمليات للجماعات والمليشيات الإرهابية في كل الجبهات مرصود بالكامل .

وذكر مدير إدارة التوجيه المعنوي أن قوات الاستخبارات العسكرية ووسائل الاستطلاع ترصد كل ماتقوم به العصابات وصانعتها جماعة الإخوان الإرهابية .

ووجه المحجوب رسالة للجماعات الإرهابية مؤكدًا فيها أن نهايتكم أزفت ونعلم أن قيادات المليشيات الذين تعولون عليها بدؤوا في الفرار إلى خارج البلاد .

يشار إلى أن القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، وجه الأربعاء كلمة إلى جنود وضباط صف وضباط الجيش الليبي على تخوم العاصمة، يحثهم فيها على الاستعداد للتقدم نحو طرابلس لتحريرها من الإرهاب.

وقال حفتر، في كلمته المصورة، “موعدنا مع النصر اقترب، وهدفنا تحرير بلادنا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها من الإرهاب لنستعيد ليبيا بلد آمن مستقلا، وقريبا سنرفع راية النصر في العاصمة طرابلس”.

وأكد حفتر، على حرص الجيش الليبي على سلامة المدنيين في طرابلس، واستعادة دور طرابلس كعاصمة لكل الليبيين.

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