المتوسط:

أكد مسؤول المركز الإعلامي للواء الـ73 مشاة، المنذر الخرطوش، تواصل الاشتباكات في محيط كوبري الفروسية وطريق لاصفاح.

وأكد الخرطوش، في منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، ” هروب التشكيلات المسلحة باتجاه الكريمية بعد السيطرة على مسجد صلاح الدين ( الجامع الخضر ) على يسار طريق كوبري المطار النقلية.

ونشر الخرطوش صور توضح سيطرة الجيش على معسكر النقلية.

The post “الخرطوش”: تواصل الاشتباكات في محيط كوبري الفروسية وطريق لاصفاح appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية