بالصور | اللواء 73 مشاة يعلن السيطرة على أماكن جديدة بطريق المطار جنوب طرابلس

ليبيا – أعلن اللواء 73 مشاة تمكن الكتيبة عقبة بن نافع والكتيبة 127 مشاة والكتيبة 136 مشاة من التقدم على ثلاث نقاط والدخول في اشتباكات بالقرب من جسر الفروسية بعد السيطرة الكاملة على معسكر النقلية.

اللواء 73 أشار بحسب المكتب اللإعلامي التابع للواء إلى تقدم اللواء التاسع وكتيبة طارق بن زياد منذ الساعات الأولى لليوم بإتجاه معسكر حمزة وعلى يمين مشروع الدوائر الزراعي وحتى اللحظة لازالت الإشتباكات مستمرة.

الإشتباكات مستمرة في محيط كوبري الفروسية وطريق لاصفاح وهروب العدو بإتجاه الكريمية بعد السيطرة على مسجد صلاح الدين (… Posted by ‎المركز الإعلامي اللواء 《73》مشاة‎ on Saturday, July 27, 2019

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