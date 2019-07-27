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لواء الصمود: العدو حقق إختراق نسبي في منطقتي الأحياء البرية ومعسكر النقلية

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بعد تأكيد القوات المسلحة بسط سيطرتها على معسكر النقلية بطريق المطار صباح اليوم السبت أكد لواء الصمود بقيادة المطلوب محلياً ودولياً صلاح بادي سيطرة القوات المسلحة على الموقع واصفاً ما حدث بـ”الاختراق”.

لواء الصمود أوضح بحسب مكتبه الاعلامي بأن من وصفهم بـ”العدو” (القوات المسلحة الليبية) حققت إختراق نسبي في منطقتي الاحياء البرية ومعسكر النقلية ، مبيناً بأنه يعمل على معالجة ما وصفه بـ”الاختراق”.

واختتم اللواء الذي يقاتل في صفوف حكومة الوفاق بيانه بالتأكيد على أن قواتهم تستعد لإستعادة ما فقدته من مواقع حسب قولهم.

يشار إلى أن القوات المسلحة قد أعلنت صباح اليوم السبت عن سيطرتها على مواقع جديدة في طريق المطار ومنطقة الاصفاح ، ونشرت صوراً للمواقع التي تقدمت لها القوات.

ويأتي هذا التقدم جنوب طرابلس بعد إستهداف السلاح الجوي فجر اليوم السبت الكلية الجوية مصراتة بـ7 غارات عنيفة وموقع آخر لمسلحي الوفاق غرب مدينة سرت.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • .ها تعالج الخازوق الذى اخترق مؤخرتك كيف يامجرم حتى مصراطة التى كنت ستفر اليها وصل اليها نسور الجو الليبى ولم تفلح اى دفاعات دفاعية جوية فى صد العدو لك وعدو الشيطان المجرم مثلك يكون صاحب حق لم تعد صفة الصمود مناسبه لكم لواء التيس الميبون انتهى الدرس ياغبى الجيش الوطنى منذ ساعة الصفر يتقدم فى كل مكان ولن يتقهقر تكتيكتيا كما كان لاننا فى مرحلة الحسم والمفاجات الموجعة لكم وكل ساعة سيدخل فيكم خازوق جديد وانهيار تام للمليشيات بمجرد الوصول الى حى الاكواخ بطريق المطار والالتحام بشعب ابوسليم المؤيد للجيش من ناخبة اليسار وقرجى من ناحية اليمين ناحية الساحل لتتقدم المحاور نحو ساحة الشهداء لنصلى العيد لله ثم ننحر الخرفان قد يكون صلاح بادى نحر قبل العيد بكثير فهو غبى جدا كان يقول ان المنقذ واتضح انه تافه

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  • hoa ilmitkholet emtaki khamsa hia hlawita waila nhlawitna em’ash etzora ya khaled ya khaled ejaya a’teh 9 sa’at bilwisa’ ya khaled ma yetl’a ila lahraimi mish hasona is la lakher

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