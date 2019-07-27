القوات المسلحة تسيطر على معسكر النقلية جنوب طرابلس

طرابلس 27 يوليو 2019 (وال) – أعلن اللواء 73 مشاة التابع للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم السبت، سيطرته على معسكر النقلية جنوب طرابلس.

وقال مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش إن “اللواء 73 مشاة والكتيبة 127 مشاة والكتيبة 136 مشاة، تقدموا على ثلاث نقاط وتدخل في اشتباكات بالقرب من كوبري الفروسية بعد السيطرة الكاملة على معسكر النقلية”.

الخرطوش أضاف أن “اللواء التاسع، وكتيبة طارق بن زياد منذ الساعات الأولى لفجر اليوم تتقدم باتجاه معسكر حمزة وعلى يمين مشروع الدوائر وحتى اللحظة لا زالت الاشتباكات مستمرة”.

وأكد أن الاشتباكات مستمرة في محيط كوبري الفروسية وطريق “لاصفاح”، منوهًا إلى أن المليشيات الإرهابية لاذت بالفرار أمام ضربات قوات الجيش باتجاه الكريمية بعد السيطرة على مسجد صلاح الدين “الجامع الخضر” على يسار طريق كوبري المطار النقلية.

ونفذ سلاح الجو التابع للقوات المسلحة العربية الليبية، ليل أمس، ضربات جوية استهدف خلالها الكلية الجوية بمصراتة، وتعد الضربات هي الأولى منذ بدأ عملية تحرير العاصمة طرابلس. (وال – طرابلس) خ م / ع ع

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