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السراج يشارك في تأبين جنازة الرئيس التونسي

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

شارك رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، فائز السراج، في مراسم تأبين جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، التي بدأت ظهر اليوم السبت.

وبدأت مراسم تشييع الجنازة بنقل جثمان الراحل من منزله إلى قصر قرطاج، وحمل الجثمان على أكتاف ثلة من ضباط الجيش الوطني، حاملين الأوسمة التي تقلدها الفقيد، بحضور رئيس الجمهورية التونسي الموقت محمد الناصر، وبصحبته رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

تم وضع جثمان الراحل، متصدرا القاعة بقصر قرطاج، حيث أديت تحية الشرف العسكري، وبدأ التأبين بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة رئيس الجمهورية الموقت، وكلمات عدد من القادة المشاركين، ثم عزف «نشيد الموتى».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • هربان من معارك طرابلس والمضحك ان السراق وتميم بن موزه يحاصرون الرئيس الفرنسى ماكرون يريدون منه النجدة ابعد ياشيطان انت وهو فرنسا قالت من قبل ان الاولوية لمحاربة الارهاب ولكن هل تصور السراق او تميم انه فى يوم من الايام سيوضع فى هذا النعش ويرى مقعده من النار اتغظ ياحمار

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