ضم عدد من ذوي الإعاقة المستديمة لـ “هيأة رعاية أسر الشهداء والمفقودين”

بنغازي-العنوان

أعلنت الهيأة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين ضم 589 من ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي الحرب على الإرهاب؛ وذلك بناء على تعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر.

وأصدر رئيس الهيأة العميد ركن غيث الشريدي قرارا بضم 589 من ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي الحرب على الارهاب بعد اتمام بياناتهم لدى منظومة الهيأة ونص ذات القرار على أن تصرف لهم إعانة ألف دينار.

ونقل مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيأة حمد المالكي عن الشريدي قوله بأن الهيأة مستمرة في عملها تجاه الفئات المعنية ولن تدخر ومكاتبها التابعة لها في نطاق البلديات جهدا في تذليل كافة الصعوبات أمام الفئات المستهدفة.

ومن جهته قال العقيد علي الكاسح عضو اللجنة الإدارية والمدير المالي بالهيأة بأن كافة من يستوفي بياناته في المنظومة سيتم الصرف له، مطالبا أسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة بضرورة التعاون مع مكاتب الهيأة في نطاق بلدياتهم حتى يتسنى للهيأة ومكاتبها القيام بواجبها المناط بها على أكمل وجه.

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