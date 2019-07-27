التكبالي: قدمنا بواشنطن شرحاً لإستعمال مؤسسة النفط والمركزي أموال الليبيين في تمويل الإرهاب

ليبيا – وصف عضو مجلس النواب علي التكبالي اللقاءات مع المسؤولين الأمريكيين بالناجحة، مبيناً أنهم التقوا مساعد رئيس الكونغرس لشؤون الطاقة وقدموا له شرحاً عاماً تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي من استعمال أموال الليبيين بتمويل الإرهاب.

التكبالي أشار خلال تصريح لـ “إرم نيوز” من واشنطن إلى أن أعضاء الوفد قدموا نبذة عن تحكم الميليشيات بقوت الليبيين وطرق التهريب والابتزاز التي يمارسونها، مشيرين إلى ضعف حكومة الوفاق وانحياز المجلس الدولة الإستشاري إلى القوى ”المتأسلمة“مع تبيان دور الجيش في تحرير وحماية الموانئ النفطية.

ولفت إلى أن الوفد أجرى نقاشات مع لجنة مكونة من مسؤولين في وزارة الطاقة حول مستقبل ليبيا وقدراتها فضلاً عن لقاءات أخرى مع شيوخ ونواب شارحين لهم ما يحدث في ليبيا وطرابلس بالذات، ولماذا كان على الجيش أن يدخل العاصمة.

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