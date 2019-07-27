انتشال أكثر من 30 جثة تعود لمهاجرين غير شرعيين من شواطئ مدينة الخمس

ليبيا – تمكن الهلال الأحمر الليبي فرع الخمس بالتعاون مع السلطات المحلية من إنتشال أكثر من 30 جثة تعود لمهاجرين غير نظاميين من على شواطي هانيبال بمنطقة لبده بمدينة الخمس بعد البحث المكثف حيث قاموا بتكييسها وترقيمها وتسليمها للجهات المختصة.

الأمانة العامة للهلال الأحمر أوضحت بحسب المكتب الإعلامي أن هذه الجثث تعود لغرق مركب خشبي على قبالة سواحل مدينة الخمس يحمل على متنه 325 مهاجراً بعديد الجنسيات العربية والإفريقية تتخللها نساء وأطفال.

وساهم فرع الهلال الأحمر الخمس في عمل الدعم النفسي للماهجرين الذين تم انقاذهم من الغرق الذين بلغ عددهم 132 مهاجر، مؤكدةً على أن عمليات البحث مازالت مستمره.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية