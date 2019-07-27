قاسم يؤكد إنقاد 269 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية

قاسم قال في تصريح صحفي لوكالة “سبوتنيك” أنه بناء على بلاغ تمكنت دورية تابعة لقطاع طرابلس لحرس السواحل الزورق فزان يوم الخميس الماضي من إنقاذ قارب مطاطي على متنه 87 مهاجر غير شرعي كلهم رجال.

وأشار إلى أن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، وتمت عملية الإنقاذ على بعد حوالي 60 ميل شمال شرق طرابلس، مضيفا أنه تم نقل المهاجرين غير شرعيين إلى قاعدة طرابلس البحرية وقدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية ومن ثم سلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إيواء جنزور.

وأكد قاسم أن هناك عملة إنقاذ أخرى لقاربين مطاطيين جاء خلال عمليتي إنقاذ منفصلتين، موضحاً أنه “بناء على بلاغ تمكنت دورية تابعة للقطاع الأوسط لحرس السواحل بالقوات البحرية الزورق أوباري يوم الخميس من إنقاذ قاربين مطاطيين في عمليتي إنقاذ منفصلتين على متنهما 182 مهاجرا غير شرعي،من بينهم 9 نساء وطفلين.

وتابع قائلاً إن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة وتمت عملية الإنقاذ على بعد حوالي 70 ميل شمال القره بوللي، مبيناً أنه تم نقل المهاجرين إلى نقطة الخمس لحرس السواحل وقدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية ومن ثم سلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.