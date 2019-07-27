انقاذ 87 مهاجر شمال شرق طرابلس

أعلن جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ إنقاذ 87 مهاجر غير شرعي شمال شرق طرابلس.

وبين الجهاز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه “بناء على بلاغ تمكنت دورية تابعة للتشكيل الأول حرس السواحل بالقوات البحرية (الزورق فزان) من إنقاذ قارب مطاطي على متنه 87 مهاجر غير شرعي جميعهم رجال، موضحا أن عملية الإنقاذ تمت على بعد حوالي 60 ميل شمال شرق طرابلس لافتا إلى أن المهاجرون المهاجرين يحملون الجنسية السودانية باستثناء 3 من بنغلاديش.

وأشار الجهاز إلى أنه جرى نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، وإنزالهم في نقطة الإنزال لحرس السواحل بالقاعدة وبعد تقديم المساعدة الانسانية والطبية لهم تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس، ومركز إيواء جنزور.

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