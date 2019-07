برلماني مصري يكشف تورط تركيا وقطر في دعم الإرهاب داخل ليبيا

المتوسط:

قال عضو مجلس النواب المصري رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا، والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، مصطفى الجندي، ” إن تركيا سعت مع بداية 2011 في التوغل داخل ليبيا، خاصة من خلال مدينة مصراتة التي أصبحت معقلا للمتطرفين، مؤكدا أن تركيا لعبت على استخدام الليبيين من الأصول التركية والأعراق غير العربية في المدينة خاصة الكراغلة والشراكسة بهدف صناعة جسم له قوة سياسية وعسكرية للسيطرة على سلطة القرار في ليبيا وأكبر دليل على ذلك قيام تركيا بإنشاء قنصلية خاصة في مدينة مصراتة في نوفمبر 2011، رغم تعقد الأحداث الأمنية وحضر الافتتاح 5 وزراء يترأسهم رجب طيب أردوغان بنفسه.”

وأضاف الجندي، في بيان له، السبت، أن الأتراك استغلوا الأصل العرقي للأتراك في مصراتة وطموح عودة العثمانيين للسيطرة على ليبيا، للتصدي لتقدم قوات الجيش ، الذي يهدد بقاءهم القائم على الفوضى الأمنية في ليبيا، مؤكدا أن رجب طيب اردوغان أصيب بخيبة أمل بعد ثورة 30 يونيو المصرية، خاصة بعد انقضاء أمل عودة جماعة الإخوان الإرهابية إلى المنطقة”.

وتابع الجندي، ” أردوغان أصيب بالهوس والجنون بعد نجاح ثورة 30 يونيو القضاء على أحلامه الشيطانية في السيطرة على المنطقة خاصة ليبيا، بعد خسارته الفادحة لتحقيق مزيد من الصفقات والسمسرة غير المعلنة مع حكومة الوفاق من ناحية وأمير قطر من ناحية أخرى، وفشل الاستخبارات التركية التي تدير معركة طرابلس وفشل خطتها لإحياء وجود المليشيات بطرابلس وإحكام السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسستها بما فيها فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، وذلك بعد نجاح الجيش في تكسير العظام والبنية التحتية للميليشيات المسلحة وضياع الأموال الكبيرة التي تدفعها الدوحة لسداد فاتورة تسليح المليشيات”.

وزاد الجندي ” هناك معلومات تؤكد أن تركيا تحصلت على مليار ونصف مليار دولار سددت منهم قطر 500 مليون دولار على دفعتين والباقي على 3 دفعات، وتقوم حكومة الوفاق بتسديدها لأنقرة في مقابل دعم تسليحي خفيف وثقيل عن طريق البحر في شكل مجموعة حاويات إضافة إلى أن أنقرة دربت مجموعة من الطيارين من جنسيات مختلفة وعددهم 30 طيارا، لتنفيذ طلعات عسكرية لدعم المليشيات بعضهم من شرق أوروبا والآخرون من أمريكا الجنوبية في مقابل 100 ألف دولار عن الطلعة الواحدة التي ينفذها الطيار، كما أن تركيا نقلت 200 مقاتل تابعين لتنظيم القاعدة الإرهابي من وسط وشرق أفريقيا كدفعة أولى من جبال تونس تجاه ليبيا، ودفعة أخرى من تشاد تجاه الحدود الليبية، وتم إسناد عملية النقل والتدريب لوحدة الاستخبارات العسكرية التركية”.

