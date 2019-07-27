السراج: السبسي أحد عظماء تونس في القرن العشرين

شارك رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، في تأبين الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، بقصر قرطاج في العاصمة التونسية، ظهر اليوم السبت.

وأكد السراج، في كلمته، أن الفقيد أحد العظماء الذين أنجبتهم تونس في القرن العشرين، معقبًا: «بالإصالة عن نفسي والشعب الليبي أعزي الشعب التونسي في فقيد الأمة العربية الرئيس السبسي»، ثم أشار إلى مقولة السبسي إن تونس وليبيا «شعب واحد في بلدين».

وقال رئيس حكومة الوفاق، إننا «نقف اليوم بمشاعر عميقة لرجل عمل ليل نهار لمبادئ أمته العربية». مؤكدا أن «أحد هؤلاء العظماء الذين أنجبتهم تونس في القرن العشرين».

وقال السراج «ربما لا يعرف كثيرون سيرته (السبسي) وجهوده في خدمة تونس، والقضايا العربية بصفة عامة» لافتا في كلمته إلى «بصماته الموجودة في كل مكان التي تركت آثارا عديدة على الشعب التونسي».

كما أشار رئيس الحكومة إلى «زعامته التاريخية في فترة حساسة وحرجة من عمر تونس»، مؤكدا أن الفقيد امتلك «رؤية استراتيجية مدهشة ثقلتها التجارب لتتشكل شخصية فريدة لديها كاريزما قوية». وختم السراج كلمته بالتأكيد على أنه «من الصعب تعويض رجل أفنى حياته لخدمة بلاده» وأصبح «رمزا سيشهد له التاريخ».

يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أعلن الحداد العام على السبسي لمدة ثلاثة أيام، «بدءا من أمس الجمعة»، إذ تنكس الراية الرسمية للدولة إلى منتصف السارية بكل مقار ومراكز الدولة الرسمية.

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