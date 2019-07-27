النقلية في قبضة الجيش الوطني

أعلن المركز الإعلامي للواء 73 مشاة سيطرة الجيش الوطني على معسكر النقلية، ومسجد صلاح الدين “الجامع الخضر” على يسار طريق “كوبري المطار”.

وقال مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة، المنذر الخرطوش، إن الهجوم الذي شنته قوات الجيش مُتمثلة في اللواء 73 مشاة والكتيبة 127 مشاة والكتيبة 136 مشاة، والذي نجحت على إثره في السيطرة على النقلية، استهدف 3 نقاط رئيسية.

وأوضح الخرطوش في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن السيطرة على النقلية تلتها اشتباكات قوية بين القوات التي تولّت أمر هذا الجهوم مع قوات الوفاق قرب “كوبري الفروسية”، تراجعت على إثرها الأخيرة باتجاه الكريمية.

ونشر المركز صوراً لتحركات الكتائب العسكرية بالمنطقة، مُؤكداً أنه سينشر تفاصيل هذا التقدّم في وقت لاحق.

وتحدث شهود عيان عن تمركز قوات تتبع الوفاق بالقرب من كوبري خزانات النفظ، ومرور سيارات الإسعاف ودبابات من الطريق الرئيسي، فضلا عن مظاهر تحشيد قرب الإشارة الضوئية بطريق المطار، في إشارة إلى احتمالية وقوع هجوم مضاد.

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