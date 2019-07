القبض على تشكيل عصابي أفريقي يقوم بتهريب المخدرات في أبو سليم

المتوسط:

تـمكن أعـضاء مـكتب تـحريات أبو سليم، الـتابع لـلإدارة الـعامة لـمكافحة الـمخدرات والـمؤثرات الـعقلية مـن الـقبض عـلى تـشكيل عـصابي مـن الـجنسية الأفـريقية يـقومون بـتهريب مـخدر الـكوكايين مـن دولـة نـيجيريا إلـى لـيبيـا, حـيث تـم ضـبطهم وبـحوزتهم كـمية مـن مـخدر الـكوكايين تـقدر بـحولي1.300(كـيلو و300جـرام).

واتـخذت الإجـراءات الـقانونية وإحـالتهم لـنيابة مـكافحة جـرائم الـمخدرات.

