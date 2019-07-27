مصلحة الأحوال المدنية بنغازي تجري امتحانات لموظفيها

بنغازي 27 يوليو 2019 (وال) – أجرت مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي بمعهد المهن الهندسية، امتحانات في قانون الأحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968 للموظفين التابعين لفرع المصلحة.

وقال مدير الفرع عقيد أسامة الدرسي، إن عدد المتقدمين للامتحانات تجاوز أكثر من 500 موظف وموظفة موزعين على مختلف السجلات المدنية الواقعة في نطاق بنغازي وضواحيها.

الدرسي أضاف أن الامتحانات كانت في قانون الأحوال المدنية رقم 36، وقد تم وضعها بصورة دقيقة من قبل مختصين في القانون، موضحًا بأن مكتب الجودة والتدريب بالفرع أشرف على هذه الامتحانات.

وأكد مدير الفرع أن هذه الامتحانات تهدف إلى الرفع من كفاءة الموظف، ومعرفة قانون الأحوال المدنية التي تعمل بها كافة السجلات المدنية، مشيرًا إلى أن سيتم إعلان الأوائل عن هذه الامتحانات وسيتم إعطائهم دورات متقدمة في القانون.

وكانت مصلحة الأحوال المدنية بنغازي قد نظمت خلال الأشهر الماضية دورات تدريبية للموظفين في قانون الأحوال المدنية، بإشراف مكتب الجودة والتدريب بالفرع ومتابعة من رئيس المصلحة مباشرة. (وال – بنغازي) ف ع/ ع ع

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