مؤسسة النفط: تسليم بلدية الغريقة 4 مضخات

قامت المؤسسة الوطنية للنفط وشركاؤها من ائتلاف ريبسول الذي يضم كلا من شركة ريبسول، وأو إم في، وتوتال وإكوينور، بتسليم بلدية الغريفة جنوب ليبيا عدد 4 مضخات جراندفوس، وذلك في إطار برامج التنمية المستدامة التي تقوم المؤسسة بتنفيذها لدعم المناطق المجاورة لعملياتها.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنه سيجري استخدام هذه المضخات في المعالجة والتخلص من مياه الصرف الصحي، مما سيساهم في دعم الجهود التي تقوم بها البلدية في هذا الجانب.

وحضر مراسم الاستلام التي أقيمت بطرابلس ممثل عن المجلس البلدي بالغريفة حسن الشريف، وكل من إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط،علي كريدان وممثلان عن شركة ريبسول جمال السكلاني والسنوسي الحجاجي.

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