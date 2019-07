“الوطنية للنفط” يدعمون توفير المياه في بلدية الغريفة

المتوسط:

قامت المؤسسة الوطنية للنفط وشركاؤها من ائتلاف ريبسول الذي يضم كلا من شركة ريبسول، وأو إم في، وتوتال وإكوينور، يوم الأربعاء 24 يوليو 2019 ،بتسليم بلدية الغريفة جنوب ليبيا عدد (4) مضخات جراندفوس، وذلك في إطار برامج التنمية المستدامة التي تقوم المؤسسة بتنفيذها لدعم المناطق المجاورة لعملياتها.

وسيتم استخدام هذه المضخات في المعالجة والتخلص من مياه الصرف الصحي، مما سيساهم في دعم الجهود التي تقوم بها البلدية في *هذا الجانب*.

وحضر مراسم الاستلام التي اٰقيمت بطرابلس حسن الشريف، ممثل عن المجلس البلدي بالغريفة، وكل من علي كريدان وهيفاء الرياني، من إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، وجمال السكلاني والسنوسي الحجاجي، ممثلان عن شركة ريبسول.

