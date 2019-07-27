القبض على عصابة مخدرات في أبو سليم

تـمكن أعـضاء مـكتب تـحريات ابـوسليم الـتابع لـلإدارة الـعامة لـمكافحة الـمخدرات والـمؤثرات الـعقلية مـن الـقبض عـلى تـشكيل عـصابي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق التشكيل العصابي المؤلف من أفراد يحملون الجنسيات الأفريقية يـقومون بـتهريب مـخدر الـكوكايين مـن دولـة نـيجيريا إلـى لـيبيـا حـيث تـم ضـبطهم وبـحوزتهم كـمية مـن مـخدر الـكوكايين تـقدر بحولي1.300كـيلو.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى اتخاذ الإجـراءات الـقانونية حيال المتهمين وإحـالتهم لـنيابة مـكافحة جـرائم الـمخدرات.

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