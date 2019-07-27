ضبط تشكيل عصابي أفريقي بحوزته 1300 جرام كوكايين في طرابلس

ضبط أعضاء مكتب تحريات أبو سليم (طرابلس)، التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات القلية، تشكيل عصابي أفريقي، بتهمة تهربب المخدرات، اليوم السبت.

وعثر بحوزة التشكيل على 1300 جرام من الكوكايين، وفق بيان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وأشار البيان إلى أن أفراد التشكيل اعتادوا تهريب مخدر الكوكايين من نيجيريا إلى ليبيا.

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ويوم الثلاثاء الماضي، قبضت قوات الأمن في طرابلس على تشكيل عصابي تخصص في جلب مخدر الحشيش من خارج ليبيا وترويجه داخل العاصمة وضواحيها.

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