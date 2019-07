المتوسط:

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور ” أحميد حومه، إنهم أكدو خلال زيارتهم للعاصمة الأمريكية واشنطن لمجلس الشيوخ الأمريكي والكونجرس ووزارة الخارجية والبيت الأبيض على شرعية القيادة العامة للقوات المسلحة المنبثقة من مجلس النواب الشرعي المنتخب من الشعب الليبي.

وأوضحو خلال لقائهم بالمسؤولين بالإدارة الأمريكية أسباب عمليات القوات المسلحة بالعاصمة طرابلس نتيجة انتشار المليشيات المسلحة وسيطرتها على مقدرات وثروات الشعب الليبي والعبث بها والفساد بمصرف ليبيا المركزي.

وأضاف الدكتور ” أحميد حومه ” أنهم أوصلوا رسالة لكبار المسؤولين بوزارتي الخارجية والدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية حول التدخل التركي والقطري في ليبيا ودعمهم للمليشيات المسلحة بالسلاح والمدرعات والطائرات المسيره ضد الجيش الوطني ، كما وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بأنه تم خلال هذه الزيارة فتح قنوات للتواصل بين مجلس النواب الليبي والكونجرس الأمريكي والإدارة الأمريكية للتواصل وتبادل المعلومات والتعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف أن حكومة السراج غير شرعية ولا تحظى بالثقة وستشهد الفترة القادمة تشكيل حكومة وحدة وطنية تنال الثقة من مجلس النواب وتعمل على حل مشاكل الشعب الليبي وتحقيق المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين.

The post نائب “رئيس النواب” يكشف تفاصيل ختام زيارتهم لواشنطن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية