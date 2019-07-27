القبض على إرهابي خطير في درنة

ألقت قوات الأمن في مدينة درنة القبض على الإرهابي عطية الله إسرافيل الشلوي، أحد عناصر مايعرف بديوان الحسبة التابع لتنظيم داعش عندما كان يُحاول التسلل والاختباء داخل أحد المنازل بحي شيحا الغربية فجر الجمعة.

الشلوي وهو أحد المقاتلين الذين فروا من درنة إلى منطقة الفتائح خلال الحرب بين داعش وشورى درنة في 2016 وتمكن بعدها من الفرار إلى سرت وشارك في الحرب ضد البنيان المرصوص، قبل أن يتمكن مجدداً من الفرار والاختباء طيلة تلك المدة الماضية حتى تم ضبطه في درنة.

وفي ذات السياق منعت الأجهزة الأمنية بدرنة إقامة شعائر صلاة الجمعة بمسجد الصحابة وسط المدينة، وذلك بعد إلقاء القبض على شخص قام بسرقة الكاميرات الخاصة بتأمين المسجد قبل فجر الجمعة، ويأتي هذا القرار بحسب الجهات الأمنية من باب التحوطات والتخوف من حدوث أي أعمال إرهابية.

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