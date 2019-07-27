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رسم النقد الأجنبي يرفع أسعار الأغنام

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب رئيس اتحاد جمعيات المستهلك في ليبيا أحمد الكردي خلال تصريح خاص لـ218 اليوم السبت المجلس الرئاسي بإعفاء الاعتمادات المخصصة لتوريد الأضاحي والسلع التموينية من الرسم المفروض على النقد الأجنبي بنسبة 183%، لما لها من أثر في تراجع القدرة الشرائية لدى المستهلكين وارتفاع أسعار الأضاحي هذا الموسم.

وتطرق الكردي خلال حديثه إلى مشروع قانون حماية المستهلك الذي سلمه الاتحاد لعضو مجلس النواب عن بلدية حي الأندلس مصعب العابد في مارس الماضي لغاية عرضه على البرلمان والتصويت عليه لإقراره، وأكد أن الملف مازال مغلقا ولم ينظر مجلس النواب في المشروع بسبب الأحداث السياسية والعسكرية التي تمر بها ليبيا الأشهر الماضية.

وأشار رئيس اتحاد جميعات المستهلك في ليبيا إلى أن وزارة الاقتصاد بقيادة علي العيساوي مقصرة في حقوق حماية المستهلكين، مطالبا بتفعيل مكاتب مراقبة الاقتصاد في البلديات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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