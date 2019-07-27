معالي النائب الثاني : بحثنا مع كبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية كافة الملفات وفتحنا قنوات للتواصل للتعاون المشترك

واشنطن 27 يوليو 2019 (وال) – قال معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور ” أحميد حومه ” إنهم أكدوا خلال زيارتهم للعاصمة الأمريكية واشنطن لمجلس الشيوخ الأمريكي والكونجرس ووزارة الخارجية والبيت الأبيض على شرعية القيادة العامة للقوات المسلحة المنبثقة من مجلس النواب الشرعي المنتخب من الشعب الليبي .

وأوضحوا خلال لقائتهم بالمسؤولين بالإدارة الأمريكية أسباب عمليات القوات المسلحة بطرابلس نتيجة انتشار المليشيات المسلحة وسيطرتها على مقدرات وثروات الشعب الليبي والعبث بها والفساد بمصرف ليبيا المركزي، بحسب حومه .

وأضاف الدكتور ” أحميد حومه ” بأنهم أوصلوا رسالة لكبار المسؤولين بوزارتي الخارجية والدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية حول التدخل التركي والقطري في ليبيا ودعمهم للمليشيات المسلحة بالسلاح والمدرعات والطائرات المسيره ضد الجيش الوطني .

وأكد أنه تم خلال هذه الزيارة فتح قنوات للتواصل بين مجلس النواب الليبي والكونجرس الأمريكي والإدارة الأمريكية للتواصل وتبادل المعلومات والتعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف بأنه حكومة السراج غير شرعية ولا تحظى بالثقة وستشهد الفترة القادمة تشكيل حكومة وحدة وطنية تنال الثقة من مجلس النواب وتعمل على حل مشاكل الشعب الليبي وتحقيق المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين. (وال – واشنطن) ع ع

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