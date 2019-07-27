“وال” تتابع آلية التخلص من النفايات الطبية في مستشفى الجلاء ببنغازي

بنغازي 27 يوليو 2019 (وال) – أفادت مسؤول وحدة الخدمات البيئية في مكتب مكافحة العدوي في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي ،عبير بوهديمة، أن التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة لدينا في المستشفى من اختصاص المخازن الطبية وجهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية .

بوهديمة قالت – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن شركة النظافة المتعاقد معها للعمل داخل مستشفى الجلاء، ينحصر عملها في فرز ونقل المخلفات العضوية والطبية في أكياس تختلف ألوانها وفقا لنوع النفايات، أما النفايات الحادة فترمي في مستوعبات خاصة “sharp box” .

وأشارت إلى أن مخلفات الدم والأعضاء فينحصر عمل شركة النظافة في نقلها من قسم العمليات والعناية إلى الثلاجة فقط، مضيفة بأن مكتب مكافحة العدوى يتابع الشركة فيما يتعلق بآلية تخلصها من النفايات بعدها خروجها من مكب المستشفى .

وأضافت مسؤول وحدة الخدمات البيئية أنه قبل العام 2011 كانت المخلفات الطبية في المستشفى تنقل إلى محرقة في منطقة القوارشة، وفي الوقت الحالي فإن شركة النظافة لدينا تقوم بنقلها إلى محرقة خاصة وفقاً لمستندات تفيد بذلك.

وأكدت أن عمال شركة النظافة وشركة التموين يخضعون لمراقبة من قبل مكتب صحة العاملين في المستشفى، ومكتب مكافحة العدوى من ناحية الملابس الخاصة بهم والنظافة الشخصية والشهادات الصحية .

ونقلت مسؤول وحدة الخدمات البيئية، صعوبة العمل داخل المستشفى وما واجهه العاملين فيه بمختلف تخصصاتهم وجنسياتهم، من اعتداءات وتهديدات من قبل النزلاء خاصة في الفترة المسائية والليلية وهو ما يؤثر سلباً على توفير كامل الخدمات، خلافاً للعمل في الفترة الصباحية فهو أكثر أمناً .

وفيما يتعلق بتوفر محرقة للنفايات خاصة بالمستشفى، أكدت بوهديمة أنه من الصعب تحقيق ذلك، لوقوعه وسط حي السلماني وهو من أكبر الأحياء السكنية في مدينة بنغازي، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة.

وكشفت بوهديمة أنه يوجد داخل المستشفى جهاز خاص “Autoclave ” يستخدم في تعقيم مخلفات قسم الأحياء الدقيقة التابع لمعمل التحليل، مثل أدوات “Petri dish” المستخدمة في زراعة البكتيريا، وهي لا ترمى مع باقي المخلفات نظراً لخطورتها، حيث يجري تعقيمها دخل جهاز خاص “Autoclave” ثم توضع في أكياس صفراء وتقوم شركة النظافة بنقلها بشكل آمن . (وال – بنغازي) ف ع / ع ع

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