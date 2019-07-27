الغريفة تتسلم 4 مضخات لمعالجة مياه الصرف من مؤسسة النفط

تسلمت بلدية الغريفة (جنوب ليبيا)، 4 مضخات مقدمة من المؤسسة الوطنية للنفط، والتي تستخدم في معالجة مياه الصرف الصحي والتخلص منها.

وأوضحت المؤسسة، أنها وفرت المضخات بالتعاون مع شركائها الأجانب، في إطار برامج التنمية المستدامة التي تنفذها المؤسسة لدعم المناطق المجاورة لعملياتها، وفق بيان، اليوم السبت.

وأقيمت مراسم التسليم في طرابلس، الأربعاء الماضي، بحضور ممثل عن المجلس البلدي الغريفة، حسن الشريف، وعضوين بإدارة التنمية المستدامة في المؤسسة، علي كريدان وهيفاء الرياني.

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