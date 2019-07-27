حومة يكشف تفاصيل زيارة النواب لواشنطن

أكد وفد مجلس النواب الذي يزور واشنطن خلال لقائه مجلس الشيوخ الأمريكي والكونجرس ووزارة الخارجية والبيت الأبيض على شرعية القيادة العامة للقوات المسلحة المنبثقة من مجلس النواب.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه أن النواب أوضحوا خلال لقائتهم بالمسؤولين بالإدارة الأمريكية أن الجيش يقوم بعملياته في العاصمة طرابلس بسبب انتشار المليشيات المسلحة وسيطرتها على مقدرات وثروات الشعب الليبي والعبث بها والفساد بمصرف ليبيا المركزي.

وأضاف حومة بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنهم أوصلوا رسالة لكبار المسؤولين بوزارتي الخارجية والدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية تنتقد التدخل التركي والقطري في ليبيا ودعمهم للمليشيات المسلحة بالسلاح والمدرعات والطائرات المسيرة ضد الجيش الوطني.

وأوضح حومة أنه جرى خلال الزيارة فتح قنوات للتواصل بين مجلس النواب الليبي والكونجرس الأمريكي والإدارة الأمريكية للتواصل وتبادل المعلومات والتعاون المشترك بين البلدين وأضاف بأنه حكومة الوفاق غير شرعية ولا تحظى بالثقة لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية تنال الثقة من مجلس النواب وتعمل على حل مشاكل الشعب الليبي وتحقيق المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين.

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