مصلحة الأحوال المدنية تجري امتحانات موظفيها في بنغازي

بنغازي-العنوان

أجرت مصلحة الأحوال المدنية في بنغازي، اليوم السبت، امتحانًا لموظفي السجلات المدنية، الذين حضروا دورات تدريبية أقامها مكتب الجودة والتدريب في المدينة.

وبحسب مكتبها الإعلامي قال مدير الفرع عقيد أسامة الدرسي خلال الامتحانات التي أقيمت بمعهد المهن الهندسية إن عدد المتقدمين للامتحانات تجاوز أكثر من 500 موظف وموظفة موزعين على مختلف السجلات المدنية الواقعة في نطاق بنغازي وضواحيها.

وأضاف الدرسي أن الامتحانات كانت في قانون الأحوال المدنية رقم 36، وقد تم وضعها بصورة دقيقة من قبل مختصين في القانون، موضحا بأن مكتب الجودة والتدريب بالفرع أشرف على هذه الامتحانات.

وأكد مدير الفرع أن هذه الامتحانات تهدف إلى الرفع من كفاءة الموظف، ومعرفة قانون الأحوال المدنية التي تعمل بها كافة السجلات المدنية، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان الأوائل عن هذه الامتحانات وسيتم إعطائهم دورات متقدمة في القانون.

وكانت مصلحة الاحوال المدنية بنغازي قد نظمت خلال الأشهر الماضية دورات تدريبية للموظفين في قانون الاحوال المدنية، بإشراف مكتب الجودة والتدريب بالفرع ومتابعة من رئيس المصلحة مباشرة.

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