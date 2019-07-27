سعر “الخروف الوطني” يصل إلى 2000 دينار في تيجي

أزمة مركبة يعيشها المواطنون في مدينة تيجي بسبب غلاء أسعار الأضاحي وشح السيولة النقدية، ولا يختلف الحال كثيراً في سوق الأغنام بالمدينة حيث تتراوح أسعار الأضحية المحلية بين 1000 و2000 دينار.

وبالرغم من محاولات المركزي وضع حلول لأزمة السيولة النقدية في إطار تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين مع قرب العيد إلا أن عملية الركود مازالت مستمرة.

وفي إطار مُحاولات الجهات المعنية لإيجاد حلول تُخفف من هذه الأزمة، طالب رئيس اتحاد جمعيات المستهلك في ليبيا أحمد الكردي خلال تصريح خاص لـ 218 المجلس الرئاسي بإعفاء الاعتمادات المخصصة لتوريد الأضاحي والسلع التموينية من الرسم المفروض على النقد الأجنبي بنسبة 183%.

وعزى الكردي طلبه لما لهذه الرسوم من أثر في تراجع القدرة الشرائية لدى المستهلكين وارتفاع أسعار الأضاحي هذا الموسم.

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