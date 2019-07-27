ضم “589” من ذوي الإعاقة المستديمة لمنظومة الهيئة لعامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين

بنغازي 27 يوليو 2019 (وال) – أصدر رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين عميد ركن غيث الشريدي قرارًا بضم عدد 589 من ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي الحرب على الإرهاب .

وتأتي هذه الخطوة بناء على تعليمات القائد العام الدائمة بشأن تقديم الرعاية لأسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة .

وجاء هذا القرار بعد أن تم استفتاء البيانات المطلوبة لدى منظومة الهيئة ونص ذات القرار على أن تصرف إعانة 1000 دينار للمعنيين .

ونقل مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة حمد المالكي عن الشريدي قوله إن الهيئة مستمرة في عملها تجاه الفئات المعنية ولن تدخر الهيئة ومكاتبها التابعة لها في نطاق البلديات جهدًا في تذليل كافة الصعاب أمام الفئات المستهدفة .

ومن جهته، قال عضو اللجنة الإدارية والمدير المالي بالهيئة عقيد علي الكاسح إن كل من يستوفي بياناته في المنظومة سيتم الصرف له .

وطالب الكاسح أسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة بضرورة التعاون مع مكاتب الهيئة في نطاق بلدياتهم حتى يتسنى للهيئة ومكاتبها القيام بواجبها المناط بها على أكمل وجه . (وال – بنغازي) ع ع

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